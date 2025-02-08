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В «Пулково» образовалась пробка из самолетов

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» образовалась пробка из самолетов.

Видео: Lenta.ru

На взлетно-посадочной полосе санкт-петербургского аэропорта скопилось большое количество лайнеров. 6 и 7 мая аэродром в качестве запасного принял 74 самолета, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Для работы с пассажирами задержанных рейсов в аэропорт выехали работники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

Напомним, авиарейс из Москвы в Псков, который должен был вылететь в 8:00 7 мая, отменен.