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В Калуге 22-летний мужчина открыл стрельбу по троллейбусу

В Калуге задержали мужчину, открывшего стрельбу по троллейбусу, сообщили в УМВД России по Калужской области 13 мая.

Скриншот с видео УМВД России по Калужской области

В полицию поступило заявление о стрельбе на одной из центральных улиц Калуги. Мужчину задержали. Как установила полиция, 22-летний нетрезвый калужанин находился в центре города и выстрелил из своего пневматического оружия в проезжающий мимо троллейбус.

Однако водитель троллейбуса вышел из транспорта и самостоятельно обезвредил дебошира, сообщив после этого в полицию, пишет Kaluga-poisk.ru.