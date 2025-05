В России и мире

Международный день мирного сосуществования отмечается 16 мая

8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (англ. International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли. Он также известен как Международный день жизни вместе в мире друг с другом.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путём переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закреплённых в международно-правовых документах.

Сама Организация Объединенных Наций (ООН) была создана после Второй мировой войны с целью оградить грядущие поколения от бедствий и вероятности новых войн. Работа Организации заключается в налаживании международного сотрудничества в решении глобальных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера, а также в поощрении и защите прав человека и основных свобод для всех вне зависимости от расы, пола, языка или религии.

Еще в 1997 году Генеральная Ассамблея провозгласила 2000 год «Международным годом культуры мира», а в следующем году период 2001-2010 годов – «Международным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей мира». В октябре 1999 года Генассамблея приняла Декларацию и Программу действий по культуре мира, которые служат универсальным мандатом для международного сообщества, особенно системы ООН, в задачах поощрения культуры мира и ненасилия.

Такая декларация стала результатом развития концепции о том, что «мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». Ведь мир является не только отсутствием конфликта, но и позитивным, динамичным процессом участия, в котором поощряется диалог, и конфликты решаются в духе взаимопонимания и сотрудничества. Поэтому необходимо устранять в обществе все формы дискриминации и нетерпимости, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущества, инвалидности, рождения или другого статуса.

Сегодня, в Международный день мирного сосуществования, ООН предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН и другим международным и общественным организациям и частным лицам отмечать эту дату в соответствии со своими культурными традициями и другими подходящими обстоятельствами или своими местными, национальными или региональными обычаями, в том числе в рамках просветительских мероприятий и мероприятий по повышению осведомленности общественности, пишет calend.ru.