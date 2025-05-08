В России и мире

Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода

Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Комфортного тепла и устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления летнего сезона, до которого, впрочем, осталось всего две недели», - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в Москве в субботу, в теплом секторе циклона, облаков прибавится, ночью без осадков, плюс 8 - плюс 11, а днем брызнет небольшой дождь, и будет около плюс 20 градусов. В воскресенье прошумят более интенсивные дожди, что собьет дневную температуру до плюс 17 - плюс 20, в сумерках будет не ниже плюс 11 - плюс 14 градусов.

«Следующая неделя будет прохладной и дождливой. В понедельник провалит холодный фронт, сопровождаемый ливнями интенсивностью до 5-6 миллиметров с порывистым ветром до 10-15 метров в секунду. В ночное время плюс 9 - плюс 12, после полудня посвежеет до плюс 13 - плюс 16», - добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что во вторник, в тылу циклона, в полночь прошумит сильный дождь, днем местами небольшие осадки с общим количеством за сутки ещё до 9-10 литров дождевой воды на метр площади. В предрассветное время температура воздуха составит плюс 7 - плюс 10, в разгар дня плюс 14 - плюс 17 градусов, пишет РИА Новости.

«В ночь на среду распогодится и похолодает до плюс 6 - плюс 9, а вот днем через столицу пройдет маршрут центральной части довольно дождливого циклона, в осадкомер попадет около 8 миллиметров, что ограничит приток лучистой энергии солнца, и не позволит столбикам термометров подняться выше плюс 15 - плюс 18», - уточнил Тишковец.