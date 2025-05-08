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Первую смерть от молнии в 2025 году зафиксировали в Пермском крае

Первую смерть от молнии в этом году зафиксировали в Пермском крае. Там от удара электрического разряда в атмосфере погибла доярка, пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Mash

52-летняя сотрудница СПК «Колхоз имени Дзержинского» возвращалась домой с работы и попала под дождь. В какой-то момент начался гром и появились молнии. Одна из них попала в женщину — в 300 метрах от её дома.

Обгоревшее тело нашёл прохожий. Он тут же позвонил председателю колхоза и обо всём рассказал. Через некоторое время на место приехала скорая и полицейские.