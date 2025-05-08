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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина сегодня, 21 мая, превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов.

Фото: Известия/Сергей Лантюхов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.47 мск дорожал на 0,6% за сутки - до 106 992 долларов. Максимально криптовалюта дорожала до 109 845 долларов, что стало новым рекордом.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,48% - в среднем до 106 844,4 доллара. Динамика также приводится за сутки, пишут РИА Новости.