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Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области

01.06.2025 09:20|ПсковКомментариев: 0

Обрушившиеся фрагменты моста в Брянской области попали в основном на локомотив и два первых вагона, сообщили  в экстренных службах.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.

«Обрушившиеся фрагменты задели локомотив и частично два первых вагона», - рассказали  в экстренных службах.

В экстренных службах отметили, что на мосту в момент обрушения, предварительно, находились три автомобиля.

Также в экстренных службах уточнили, что целые вагоны отогнали с места ЧП, оставшихся пассажиров эвакуировали в Брянск для дальнейшей отправки в Москву. Для автотранспорта организован объезд через населенный пункт Выгоничи. На месте работают два восстановительных поезда. Причины происшествия уточняются. Врачи и психологи встречают невредимых пассажиров на Киевском вокзале Москвы, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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