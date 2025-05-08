Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
Летняя терраса «Покровский»
Господин Рейтингомер
Правила электробезопасности
Агростартапы Псковской области
ТОС инструкция применения
160 Лет На страже здоровья
Классная семья
Летняя терраса «Моя история»
Так вот ты какой Благородный олень!
Легкая кухня Ягодный пудинг
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 05.06.2025 23:240 Умер один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий 02.06.2025 17:590 Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет 02.06.2025 12:150 Россия заняла шестое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии 02.06.2025 09:000 Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» с Байконура наметили на конец ноября 01.06.2025 19:005 Минобороны заявило об атаке ВСУ на аэродромы в пяти регионах
 
 
 
Самое популярное 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь! 31.05.2025 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 29.05.2025 11:100 Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео 30.05.2025 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Умер один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

05.06.2025 23:24|ПсковКомментариев: 0

Скончался поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Он известен под прозвищами Джордж и Старый рокер. Ему был 71 год.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету»,— написал сооснователь «Аквариума», музыкант Борис Гребенщиков*в соцсетях.

Анатолий Гуницкий окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1982 году. Несколько лет трудился рабочим в музеях и консерваториях, также работал лифтером. После был заведующим литературной частью «Театра реального искусства», директором «Театра абсурда».

В 1972 году вместе с Борисом Гребенщиковым* основал рок-группу «Аквариум». Вместе они написали песни к альбомам «Искушение святого Аквариума» (1974), «Менуэт земледельцу» (1974), «Притчи графа Диффузора» (1975), «Треугольник» (1981), «Воздухоплавание в компании сфинксов» (2012) и «Песни Джорджа» (2020).

В 1980-е годы был автором журналов «Рокси» и «Костер». Позже начал писать произведения в жанре абсурда. Пьесы «До самых высот» и «Смерть безбилетника» ставились в Театре сатиры на Васильевском.

В 2000 году совместным проектом музыкантов «Аквариума», Вячеслава Бутусова, Максима Леонидова, Анастасии Полевой и Александра Васильева «Террариум» был выпущен альбом «Пятиугольный грех» с песнями на стихи Анатолия Гуницкого. Песня «Гибралтар/Лабрадор» стала саундтреком к фильму «Брат-2», пишет Коммерсант.

*Борис Гребенщиков признан иноагентом по версии Минюста РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 115 человек
05.06.2025, 23:240 Умер один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий 05.06.2025, 22:000 Психолог раскрыл особенности дружбы между мужчиной и женщиной 05.06.2025, 21:400 Спортсмены СК «Центурион» из Великих Лук завоевали медали на Кубке России по кудо 05.06.2025, 21:260 Делегация Псковской области побывала на открытии Форума тружеников села в Совете Федерации
05.06.2025, 21:000 Около 30 выпускников центра профподготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу 05.06.2025, 20:403 Михаил Ведерников рассказал об изменениях зелёной зоны у здания правительства Псковской области 05.06.2025, 20:210 В «Михайловском» открылся LIX Пушкинский праздник поэзии 05.06.2025, 20:100 Съёмки документального фильма «Цитадель» начнутся в Себежском районе 6 июня
05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 05.06.2025, 19:440 Итоги конкурса «Агростартап» в Псковской области подвели в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 05.06.2025, 19:300 До +25 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июня 05.06.2025, 19:241 Сергей Вострецов: Дополнительный отпуск за выгорание — избыточная мера для экономики
05.06.2025, 19:180 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 6 июня 05.06.2025, 19:040 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июня 05.06.2025, 18:512 Ремонтные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут быстрее графика 05.06.2025, 18:440 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы
05.06.2025, 18:370 Николай Романов: В основном продукция агростартаперов продаётся в пределах области 05.06.2025, 18:300 Полицейские организовали встречу с юными псковичами под девизом «Улица полна неожиданностей» 05.06.2025, 18:280 «Сообразим на троих»: Партийные перспективы, отчет губернатора и учат в школе. ВИДЕО 05.06.2025, 18:280 Вера Емельянова встретилась с лидерами профсоюзного движения России и региона
05.06.2025, 18:260 Социальных работников региона чествовали в преддверии профессионального праздника 05.06.2025, 18:240 Мини-батуты смогут опробовать псковичи на Viki Fest 05.06.2025, 18:180 «Краски города»: Модные тренды и нетипичные опасности лета 05.06.2025, 18:170 Николай Романов: Если человек «горит», у него все получится
05.06.2025, 18:100 Новая пятилетка профсоюзов. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.06.2025, 18:080 Спортивную форму для волейбольной команды ветеранов СВО передал Юрий Сорокин 05.06.2025, 18:060 Лоботомия высшего образования 05.06.2025, 18:020 На летних каникулах ряды агентов газовой безопасности в Пскове пополнятся новыми экспертами
05.06.2025, 17:580 Межрегиональный кубок Лиги дебатов СЗФО в 2026 году пройдёт в Пскове 05.06.2025, 17:530 Уроженца Псковской области подозревают в убийстве девушки в Петербурге 05.06.2025, 17:470 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области: Наши двери открыты для тех, кто работает на земле 05.06.2025, 17:433 Комплекс «Дозор М3» выявил в Пскове водителей, паркующихся на зеленой зоне
05.06.2025, 17:350 Скончался сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий 05.06.2025, 17:170 Т1: Бизнес нуждается в актуализации образовательных программ чаще, чем раз в год 05.06.2025, 17:150 Николай Романов: В Псковской области подавали заявки на разведение ондатр и верблюдов 05.06.2025, 17:082 Водитель перевернувшегося под Псковом минивэна убежал с места ДТП
05.06.2025, 17:070 ВТБ и Фонд защитников природы создадут систему поддержки особо охраняемых территорий 05.06.2025, 17:030 «Дневной дозор»: Переговорный трек или переговорный тупик? 05.06.2025, 17:000 Качество воды на пляже в Великих Луках не прошло проверку Роспотребнадзора 05.06.2025, 16:480 Жертвы антифрода
05.06.2025, 16:450 Экофотосет провели финалистки «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» 05.06.2025, 16:370 Руководителя госучреждения Дедовичского района могут наказать за растрату 05.06.2025, 16:180 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» 05.06.2025, 16:050 «Банкротство и точка»: Исключение имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства. ВИДЕО
05.06.2025, 15:530 Конференция ПАСЗР поддержала законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов 05.06.2025, 15:520 Президент предложил учредить День языков народов России 8 сентября 05.06.2025, 15:470 Николай Романов: Вдохновляет, что в фермеры идет молодежь 05.06.2025, 15:430 Соревнования и концерты ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский»
05.06.2025, 15:360 Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта» 05.06.2025, 15:280 Дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят 7 и 8 июня 05.06.2025, 15:210 36 заявок поступило в этом году на конкурс «Агростартап» в Псковской области 05.06.2025, 15:120 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить прямые выборы всех уровней, кроме президентских?
05.06.2025, 15:110 На сборную экскурсию «Районы, кварталы» приглашают псковичей 7 июня 05.06.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах конкурса «Агростартап» 05.06.2025, 14:560 В мае 135 жителей Псковской области стали жертвами мошенников 05.06.2025, 14:460 За год между Псковской областью и белорусской Алёщей поезда перевезли более 5,3 тысячи пассажиров
05.06.2025, 14:420 Полицейские предупредили медиков псковской больницы об уловках кибермошенников 05.06.2025, 14:390 62 работника новоржевского «Энергоресурса» получили зарплату после вмешательства прокуратуры 05.06.2025, 14:290 Двор с привилегиями 05.06.2025, 14:270 Жители Пскова стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж — аналитики
05.06.2025, 14:220 Более 19 тонн груш запретили к ввозу на границе с Латвией в Себежском районе 05.06.2025, 14:030 В каких случаях можно сохранить автомобиль при банкротстве, рассказали псковичам 05.06.2025, 14:000 Делегация из китайского Маньяна посетила Псков 05.06.2025, 13:540 Игоря Иванова выбрали председателем Псковского облсовпрофа на следующие 5 лет
05.06.2025, 13:350 Найденный в Себежском районе схрон с артснарядами уничтожили военнослужащие 05.06.2025, 13:290 Армен Мнацаканян: Собрание депутатов поддерживает инициативы профсоюзов 05.06.2025, 13:220 15 тренеров из Псковской области подали заявки на конкурс проекта «СпортТрек» 05.06.2025, 13:140 Надёжная защита: какие прививки нужны детям и взрослым
05.06.2025, 13:130 Михаил Ведерников встретился с новым председателем реготделения «Опоры России» 05.06.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Партийные перспективы, отчет губернатора и учат в школе 05.06.2025, 12:500 Группа Hodila Izba выступит на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском» 05.06.2025, 12:440 Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках
05.06.2025, 12:320 Как отстоять свое имущество при процедуре банкротства, рассказали псковичам 05.06.2025, 12:290 Итоги конкурса «Агростартап» в Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН 05.06.2025, 12:270 Опубликован график выплат детских пособий и пенсий псковичам на июнь 05.06.2025, 12:220 Более 7 тысяч путевок в санатории оформили члены псковских профсоюзов за 5 лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru