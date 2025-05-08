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Умер один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Скончался поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Он известен под прозвищами Джордж и Старый рокер. Ему был 71 год.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету»,— написал сооснователь «Аквариума», музыкант Борис Гребенщиков*в соцсетях.

Анатолий Гуницкий окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1982 году. Несколько лет трудился рабочим в музеях и консерваториях, также работал лифтером. После был заведующим литературной частью «Театра реального искусства», директором «Театра абсурда».

В 1972 году вместе с Борисом Гребенщиковым* основал рок-группу «Аквариум». Вместе они написали песни к альбомам «Искушение святого Аквариума» (1974), «Менуэт земледельцу» (1974), «Притчи графа Диффузора» (1975), «Треугольник» (1981), «Воздухоплавание в компании сфинксов» (2012) и «Песни Джорджа» (2020).

В 1980-е годы был автором журналов «Рокси» и «Костер». Позже начал писать произведения в жанре абсурда. Пьесы «До самых высот» и «Смерть безбилетника» ставились в Театре сатиры на Васильевском.

В 2000 году совместным проектом музыкантов «Аквариума», Вячеслава Бутусова, Максима Леонидова, Анастасии Полевой и Александра Васильева «Террариум» был выпущен альбом «Пятиугольный грех» с песнями на стихи Анатолия Гуницкого. Песня «Гибралтар/Лабрадор» стала саундтреком к фильму «Брат-2», пишет Коммерсант.

*Борис Гребенщиков признан иноагентом по версии Минюста РФ