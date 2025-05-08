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Россиянку обокрали на кладбище

В Калуге возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной на кладбище, сообщили в полиции города.

По данным полиции, женщина пришла на кладбище, чтобы навести порядок на могиле. Она оставила свою сумку и пошла выносить мусор в бак. В это время мимо проходил 62-летний местный житель и заметил сумку без присмотра на одном из захоронений. Он спрятал её, а затем забрал себе. Мужчина достал из сумки банковские карты и оплатил ими свои покупки в магазине, после чего выбросил. Сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей, пишет Kaluga-poisk.ru.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, а также вернули часть похищенного имущества потерпевшей. Теперь вору грозит до 5 лет лишения свободы.