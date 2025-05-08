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Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово, сообщается в Telegram-канале «112».

Напомним, президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса, сегодня 7 июля. Решение вступило в силу со дня подписания указа.

Бывший глава Минтранса России найден убитым в Подмосковье. Предварительно, он совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Старовойта назначили главой Минтранса в мае 2024 года. Также он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио главы региона, а затем до 14 мая 2024 года — в качестве губернатора.