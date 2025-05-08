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Юрист рассказал о штрафе за взращивание борщевика на даче

За взращивание борщевика на дачном участке можно получить штраф, размер которого зависит от региона. Об этом рассказал юрист Тимур Харди.

Юрист отметил, что во многих регионах России за борщевик Сосновского, который наносит неисправимый вред человеку и окружающей среде, можно получить штраф от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

«Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет 5 тыс. рублей», — пояснил Харди.

Чтобы уничтожить сорняк, юрист рекомендовал обратиться в специальные компании, которые специализируются на его уничтожении.

При самостоятельном удалении борщевика с дачного участка эксперт рекомендовал соблюдать меры предосторожности и надевать маску и перчатки, поскольку трава и сок могут попасть на кожу и вызвать ожоги. Хуже, если частица сорняка попадет в глаза, — это может вызвать слепоту, пишет агентство «Прайм».