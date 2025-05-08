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Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ подарили торт из моркови и клюквы

Альпаке Шоколадке с Городской фермы ВДНХ в Москве подарили торт из моркови и клюквы в честь дня рождения, рассказали в пресс-службе учреждения.

Альпака Шоколадка с Городской фермы ВДНХ. Архивное фото / РИА Новости

Животному исполнилось три года. По этому поводу ферма организовала праздник, на котором можно было принять участие в мастер-классах. Для альпаки изготовили торт из моркови, клюквы, мюсли и комбикорма.

«Шоколадка — это «"плод альпачьей любви" Доси и Педро. Все они живут на Городской ферме дружной семьей. Также в воспитании Шоколадки принимала участие ослица Глаша, ставшая ей за это время доброй тетей», — отметили в пресс-службе.

По словам ветврача учреждения Ирины Буренковой, у альпаки своеобразный характер: она очень ласковая и добродушная, но бывает вредной, пишет РИА Новости.

«Просто ложится и никуда не хочет идти. Тогда одному из наших сотрудников буквально приходится нести ее с прогулки до домика на руках», — поделилась она.