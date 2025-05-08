В России и мире

Суд в Москве оштрафовал Zoom на почти 80 млн рублей

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал почти на 80 млн рублей компанию Zoom за неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о деятельности иностранных лиц в интернете.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Zoom Communication признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 13.49 КоАП РФ (повторное нарушение, выразившееся в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ). Ей назначен административный штраф в размере 79 млн 609 тыс. 733 рубля», - сообщили в суде.

Ранее сервис видеоконференций Zoom был оштрафован в РФ на 15 млн рублей за нарушение закона о персональных данных, пишет ТАСС.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.