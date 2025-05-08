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Российского комика сняли с рейса из-за пьяного дебоша в Калининграде

Комика Дмитрия Хрусталев сняли с рейса из-за пьяного дебоша в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Он прилетал в Калининградскую область, чтобы вести «Голосящий КиВиН», позавчера собирался обратно.

«Предварительно, был навеселе — донимал людей ещё в зоне выхода на посадку. На борт поднялся только благодаря одному из пассажиров, в ответ на просьбу показать посадочный — нагрубил стюардессе и потребовал проводить до своего кресла в бизнесе. Пока она ходила к капитану, Хрусталёв добрался до места сам — правда, до чужого. Выдворили его уже полицейские. Рейс задержали на 3,5 часа», - пишет Telegram-канал.