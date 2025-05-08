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Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой*

Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента, сообщил адвокат Леонид Соловьев.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — приводит сообщение РИА Новости.

В середине июля Пресненский суд Москвы заочно арестовал Лазареву* на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Согласно документам, Мосгорсуд нашел в этом постановлении нарушение УПК: суд первой инстанции, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева* в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что речь идет только о федеральном.

При этом Лазаревой* все равно грозит лишение свободы в России. В конце прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным на судебном заседании, в августе 2023-го Лазарева* в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак на Россию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.