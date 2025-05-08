В России и мире

Ученые из России помогут возродить вымерших морских львов

Исследователи из России и Южной Кореи провели первое масштабное изучение генетической истории морских львов Токто (японских морских львов) — вымерших морских млекопитающих, которые были распространены до середины XX века на юге Японского моря.

«Численность морских львов Токто прежде составляла десятки тысяч особей, но в первой четверти XX произошло резкое сокращение их количества. Причина — в интенсивной добыче мяса, шкур и жира этих животных, что связывают с периодом оккупации Кореи Японией. В частности, ради наживы истребляли самок и детенышей», — сообщил соавтор исследования, научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артем Недолужко.

В итоге, добавил ученый, в 1950-х годах морских львов Токто насчитывалось всего 50–60 особей, в 1974 году представителя этого вида видели живым последний раз.

По словам специалиста, в ходе научной работы был сделан ряд достижений. В том числе ученые подтвердили, что морские львы Токто — самая «древняя» ветвь. Этот вид первым выделился из общего ствола, а затем от него произошли другие виды — калифорнийские и галапагосские морские львы.

Другое открытие, заметил Артем Недолужко, связано с обнаружением следов скрещивания предков морских львов Токто с близкими видами — северными морскими котиками и сивучами. С помощью такого переноса генов (интрогрессии) эволюция находила новые генетические варианты, и животные лучше адаптировались к изменяющейся окружающей среде, пишут «Известия».

Исследование может стать первым шагом на пути к возрождению вида методами генной инженерии, предположил ученый.