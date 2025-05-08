В России и мире

Мошенники стали чаще рассылать россиянам сообщения от имени госструктур

Мошенники в России стали чаще рассылать сообщения и совершать звонки от лица госструктур и образовательных организаций, рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

«Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров. Одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы», - рассказал эксперт.

По словам Морева, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, предлагая срочно их погасить, чтобы избежать штрафов. В этих письмах часто находятся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть данные для доступа к личным аккаунтам.

Он отметил, что также хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов. Жертве сообщают о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения. Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах. В их числе ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты «обучения» или «оборудования».

Еще один популярный метод мошенников - «неожиданные выплаты». Они обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляя о причастности собеседника к уголовному делу, чтобы в ходе «расследования» заставить раскрыть личную информацию или перевести деньги.

Эксперт отметил, что студенты подвержены атакам мошенников от имени учебных заведений с просьбой обновить личные данные на корпоративных сайтах, при этом жертву перенаправляют на поддельные страницы для кражи паролей.

Признаками, по которым можно вычислить мошенника, являются звонки через мессенджеры или с неофициальных сервисных номеров банков, при этом отмечается, что они схожи с настоящими. Также требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов «Госуслуг», пишут РИА Новости.

«Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер», - подчеркнул Морев.