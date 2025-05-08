Псковcкая обл.
В России и мире

Генеральная прокуратура требует изъять почти 100 объектов недвижимости судьи Момотова

23.09.2025 13:29|ПсковКомментариев: 0

Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск к судье Верховного суда, председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство.

Виктор Момотов на открытии памятного знака Псковской судной грамоте в 2022 году

«По итогам надзорных мероприятий установлено, что Момотов В. В. в период исполнения функций по отправлению правосудия указанные обязанности не соблюдал, запреты и ограничения игнорировал. Одновременно с этим осуществлял на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей незаконную предпринимательскую деятельность», - сказал источник.

В связи с этим, отметил он, Генпрокуратура России направила иск в суд об обращении в доход государства 95 коррупционных объектов и наложить на них обеспечительный арест. Данные объекты зарегистрированы на краснодарского представителя криминалитета Марченко. 

В иске указано, что Момотов извлекал доход в особо крупном размере для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировал и скрывал от органов контроля. Более того, он использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности. «В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. Желая скрыть свое истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, приобретенную недвижимость и бизнес оформлял на доверенных и подконтрольных лиц», - сообщил источник.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок, получив тем самым неограниченное влияние на формируемую практику и кадровую политику в отношении нижестоящих судов. 

В 2022 году Виктор Момотов посещал Псков, участвовал в открытии памятного знака Псковской судной грамоте и в презентации монографии известного российского историка Юрия Алексеева «Псковская судная грамота. Текст. Комментарий. Исследование», посвященной 625-летию уникального документа. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 76 человек
