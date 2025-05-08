Моргенштерн* закрыл бизнес в РФ

Рэпер Алишер Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».
«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений, пишет РИА Новости.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.
* Признан в России иноагентом