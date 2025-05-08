Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова*

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из данных суда.
Фото: РИА Новости
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в данных.
Дело в отношении Каспарова* возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи – от 5 до 7 лет лишения свободы.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов, пишет РИА Новости.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента в России