В России и мире

Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова*

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, следует из данных суда.

Фото: РИА Новости

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в данных.

Дело в отношении Каспарова* возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Санкция данной статьи – от 5 до 7 лет лишения свободы.

Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов, пишет РИА Новости.

* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента в России