 
В России и мире

10-летняя девочка рыла тоннель и задохнулась под снегом в Красноярске

0

Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ведомства. 

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По данным следствия, 23 января несовершеннолетняя играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребёнок не смог выбраться и погиб. 

Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026