10-летняя девочка рыла тоннель и задохнулась под снегом в Красноярске

Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По данным следствия, 23 января несовершеннолетняя играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребёнок не смог выбраться и погиб.

Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.