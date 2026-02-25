 
В России и мире

Пропавшую в Смоленске девочку ищут уже вторые сутки 

0

Отрабатываются все версии исчезновения девочки в Смоленске сутки назад, основной пока нет, сообщили в силовых структурах региона.

«Пока единой версии нет, все отрабатываются», - сообщил собеседник.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск вторника и не вернулась. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка, пишет РИА Новости.

В правоохранительных органах региона рассказали, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон. Собака вернулась домой без хозяйки.

