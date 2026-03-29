Киркоров оплатит штраф за курение в аэропорту

Народный артист России Филипп Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте, сообщила представитель артиста Екатерина Успенская.

Киркоров прилетел на Алтай, чтобы дать концерт на площадке «Титов Арена». Артист закурил прямо в здании аэропорта, это заснял местный житель.

«Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте», - сказала собеседница агентство, комментируя ситуацию.

По словам Успенской, он сделал это в силу усталости, пишет РИА Новости. «Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта», - добавила она.