Россиянка потеряла 12 миллионов рублей, пытаясь оформить соцвыплаты

Женщина 1978 года рождения стала жертвой мошенников и потеряла 12 миллионов рублей. Злоумышленник позвонил жертве, представившись сотрудником госучреждения, и сообщил, что она может оформить социальные выплаты – для этого нужно лишь назвать паспортные данные. Вологжанка поверила собеседнику и продиктовала ему запрашиваемую информацию.

Через некоторое время ей снова позвонили – на этот раз якобы из электронного сервиса по оказанию госуслуг. «Специалисты» рассказали вологжанке, что ее личный кабинет был взломан и мошенники уже оформили поддельную доверенность, чтобы снять все сбережения со счетов и направить их на финансирование запрещенных организаций.

На этом поток звонков не прекратился: номер жертвы набрал очередной злоумышленник. Он представителя следователем и заявил, что для спасения сбережений от мошенников нужно обналичить все имеющиеся на счетах средства, отправить их на безопасный счет и отдать курьеру, пишет Cher-Poisk.ru.

Женщина выполнила рекомендации «правоохранителя»: курьер получил от нее 7 100 000 рублей, а на безопасный счет была переведена оставшаяся часть суммы – 4 900 000 рублей.

Впоследствии вологжанка поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.

Следственный отдел УМВД России «Вологда» возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).