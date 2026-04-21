Дирижер Стадлер умер на борту рейса Санкт-Петербург - Стамбул

Народный артист России, художественный руководитель «Петербург-концерта» и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга Сергей Стадлер умер на борту рейса Санкт-Петербург - Стамбул, экстренно севшего в Румынии. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

«Сергей Стадлер умер на борту самолета Санкт-Петербург - Стамбул, экстренно севшего в Румынии», - сказали там.

Сергей Стадлер - музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог. Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор города Александр Беглов.

«Семье маэстро будет оказана вся необходимая поддержка. Мы находимся на связи с ними и с посольством России по вопросу репатриации», - сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.

Согласно данным на сайте «Петербург-концерта», в творческом портфолио народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергея Стадлера - гастроли более чем в 90 странах мира и более 70 записанных дисков. Голос скрипки в исполнении «русского Паганини» (так назвал Стадлера академик Д. С. Лихачев) можно было услышать в лучших академических залах Санкт-Петербурга и Москвы. Отдельного внимания заслуживают авторские проекты маэстро, воплощенные совместно с Государственным Эрмитажем: уникальные по продолжительности и внутренней драматургии масштабные программы для симфонического оркестра и знаменитые оперные спектакли, пишет ТАСС.

