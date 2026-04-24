Убийство руководителей Роскомнадзора предотвратила ФСБ

Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. Возглавлял террористическую группу москвич, 2004 года рождения. При содержании он оказал сопротивление, его нейтрализовали, пишет РИА Новости.

Во время обысков у задержанных изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

Украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке Telegram. Противник массово использует этот мессенджер для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и других тяжких преступлений, отметили в ФСБ.