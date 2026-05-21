«Радиоактивные кабаны-гибриды» расплодились в зоне отчуждения Фукусимы после аварии на АЭС. Учёные опасаются, что популяция «суперсвиней» уже вышла из-под контроля.

После катастрофы на станции «Фукусима-1» в 2011 году местные жители в спешке покинули заражённые территории и бросили фермы вместе со скотом. Домашние свиньи вырвались на свободу, одичали и начали скрещиваться с дикими кабанами. Так в зоне отчуждения появилась новая гибридная популяция животных, пишет Shot.

По данным исследователей, гибриды оказались крайне живучими и начали быстро размножаться. От домашних свиней они унаследовали способность приносить потомство почти круглый год, из-за чего численность животных растёт быстрее, чем у обычных кабанов.

Учёные опасаются, что «суперсвиньи» постепенно начнут выходить за пределы зоны отчуждения и вытеснять другие виды. Сейчас животные уже свободно разгуливают по заброшенным районам Фукусимы, где после аварии природа осталась почти без контроля человека.