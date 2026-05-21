 
В России и мире

Пермский край стал первым регионом России, где запретили вейпы

0

Хранение и распространение вейпов запретили в Пермском крае после того, как ранее была запрещена их продажа. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Прикамья по итогам очередного заседания депутатов регионального парламента.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Краевой парламент принял в двух чтениях проект закона об уточнении видов никотинсодержащей продукции, продажа которой запрещена в Пермском крае. В Прикамье будет действовать запрет на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией, а также запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, их составных частей и элементов», — сообщили в Заксобрании Прикамья.

Ранее запрет касался только розничной продажи. Но, по словам председателя парламента Прикамья Валерия Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта остается в «серой зоне». «Инициатива признана защитить здоровье жителей региона, а особенно подрастающего поколения. Региональные власти стараются всячески ограничить продажу вредной для здоровья продукции, заполнить правовые пробелы в этой сфере», — отметил Сухих.

Штрафы за нарушение запрета на хранение и распространение вейпов и их компонентов составят от 15 до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью 2026 года, пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026