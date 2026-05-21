Пермский край стал первым регионом России, где запретили вейпы

Хранение и распространение вейпов запретили в Пермском крае после того, как ранее была запрещена их продажа. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Прикамья по итогам очередного заседания депутатов регионального парламента.
Ранее запрет касался только розничной продажи. Но, по словам председателя парламента Прикамья Валерия Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта остается в «серой зоне». «Инициатива признана защитить здоровье жителей региона, а особенно подрастающего поколения. Региональные власти стараются всячески ограничить продажу вредной для здоровья продукции, заполнить правовые пробелы в этой сфере», — отметил Сухих.
Штрафы за нарушение запрета на хранение и распространение вейпов и их компонентов составят от 15 до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу осенью 2026 года, пишет ТАСС.