День поцелуя отмечается сегодня во всем мире

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» (как назвал это действо древнегреческий философ Платон) на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (англ. World Kiss Day или англ. World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании.

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Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Как появился поцелуй? Большинство знающих людей утверждает, что авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке другого человека.

Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие, но на этот счет ученые-антропологи, историки и философы до сих пор не сошлись во мнении. Теорий существует великое множество.

Почему люди целуются? Во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. Если вы это поймете, то будете получать больше и самих поцелуев, и удовольствия от них.

Эта программа действует изо дня в день. Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, в кино и в рекламе, им рассказывают о том, что их друзья целуются с тем-то и тем-то, они видят людей, целующихся на улице. В результате, в известных ситуациях поцелуй воспринимается как обязательная их составляющая. Поэтому в романтической обстановке в силу вступает подсознательный стереотип, и люди чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться независимо от того, хотят они этого в действительности или нет.

Существует даже специальная наука, изучающая фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, — филематология (philematology, от греческого слова «филема» — поцелуй). Официально эту дисциплину признали в 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки (англ. American Association for the Advancement of Science).

Ученые уже неоднократно проводили исследования в рамках филематологии. В частности, было установлено, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин: он задействует около 30 мышц лица. Кроме того, поцелуй разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов, пишет calend.ru.

Психологи из Берлинского университета установили, что три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. Кстати, по мнению тех же ученых, длительность идеального поцелуя — 3 минуты.