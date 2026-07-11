Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых, пишет РИА Новости.
Как пояснил заместитель министра науки и высшего образования, речь идет о пилотном проекте.
Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.
Владимир Путин 9 июля подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса «Русский язык как государственный» студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.