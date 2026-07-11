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Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

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Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык», — сказал он.

По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых, пишет РИА Новости.

Как пояснил заместитель министра науки и высшего образования, речь идет о пилотном проекте.

Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.

Владимир Путин 9 июля подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса «Русский язык как государственный» студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.

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