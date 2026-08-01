 
В России и мире

Возгорание произошло в храме Василия Блаженного на Красной площади

0

В храме Василия Блаженного произошло возгорание, сообщил представитель экстренных служб.

«Загорелись личные вещи и мебель», — сказал собеседник РИА Новости.

По данным оперативных служб, пожар локализован, площадь — 10 квадратных метров. Очаг возгорания находился в кабинете директора на первом этаже. Информации о пострадавших не поступало.

В 1:45 мск ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что возгорание ликвидировано.

Храм Василия Блаженного (собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву) в южной части Красной площади был возведен в 1555–1561 годах по велению царя Ивана IV Грозного — после присоединения Казанского ханства. Ныне действующий православный храм также является филиалом Государственного исторического музея. Включен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026