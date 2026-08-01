Возгорание произошло в храме Василия Блаженного на Красной площади

В храме Василия Блаженного произошло возгорание, сообщил представитель экстренных служб.

«Загорелись личные вещи и мебель», — сказал собеседник РИА Новости.

По данным оперативных служб, пожар локализован, площадь — 10 квадратных метров. Очаг возгорания находился в кабинете директора на первом этаже. Информации о пострадавших не поступало.

В 1:45 мск ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что возгорание ликвидировано.

Храм Василия Блаженного (собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву) в южной части Красной площади был возведен в 1555–1561 годах по велению царя Ивана IV Грозного — после присоединения Казанского ханства. Ныне действующий православный храм также является филиалом Государственного исторического музея. Включен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.