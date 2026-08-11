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Бывшего президента Сирии заочно приговорили к смерти

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Суд в Дамаске во вторник признал экс-президента Сирии Башара Асада виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях, сообщает Associated Press.

Согласно решению суда, Асад заочно приговорен к смертной казни.

Помимо него, виновным в умышленном убийстве и пытках признан двоюродный брат экс-президента Атеф Наджиб, который при Асаде возглавлял подразделение политической безопасности в провинции Дераа.

Агентство отмечает, что Наджиб во время вынесения приговора стоял за решеткой в тюремной одежде. Суд также вынес в отношении него смертный приговор.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, пишет «Интерфакс»

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