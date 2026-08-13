За прошедшие сутки в РФ уничтожили 509 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 509 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 12 августа до 8:00 13 августа, сообщили в Минобороны РФ.

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В течение дня 12 августа, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 12 августа до 8:00 13 августа, был уничтожен 362 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.