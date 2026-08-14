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Истребители НАТО сбили беспилотник в небе над Латвией

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В небе над Латвией истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, уничтожили БПЛА. Ранее в восточной части страны объявлялась воздушная тревога.

Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) сообщили, что в воздушном пространстве на востоке страны — в Латгалии — истребители НАТО сбили «иностранный беспилотник».

Характеристики беспилотника не уточняются.

«Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. <...> Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения», — говорится в сообщении.

ВС республики уточнили, что устранена «угроза в воздушном пространстве», о которой ранее объявлялось в Алуксне, Лудзы, Балви и Резекне.

В мае инциденты с дронами на территории Латвии, а также других стран Прибалтики участились. 23 мая беспилотник упал в озеро и взорвался при контакте с водой, двумя днями ранее ВС страны сообщали об обнаружении неизвестного БПЛА.

В начале мая в воздушном пространстве Латвии засекли группу из как минимум шести украинских дронов. О беспилотниках на территории страны также предупредило Минобороны России. Латвийские военные не стали их сбивать, сославшись на угрозу гражданскому населению. После инцидента в отставку ушел министр обороны Андрис Спрудс, а затем премьер Эвика Силиня и ее правительство.

Глава МИД Украины Андрей Сибига признал, что беспилотник, упавший на территории Латвии 7 мая, был украинским, инцидент стал следствием «целенаправленного воздействия российской радиоэлектронной борьбы».

В начале апреля Москва вынесла спецпредупреждение странам Балтии из-за решения открыть воздушное пространство для пролета дронов ВСУ при атаках на Россию, пишет РБК. В ответ три государства заявили, что не давали разрешения использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения беспилотных атак.

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