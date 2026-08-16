Английские исследователи назвали самый простой способ снизить риск ранней смерти

Подъем по лестнице вместо лифта или эскалатора снижает риск преждевременной смерти, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Университета Восточной Англии, опубликованное в журнале American Journal of Cardiovascular Drugs.

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«Исследование, в котором приняли участие почти полмиллиона человек, показало, что регулярное использование лестницы способствуют долголетию и укреплению сердца. Наибольший эффект может принести подъем по шести лестничным пролетам в день», — пишет издание.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие как здоровые люди, так и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрасте от 35 до 84 лет. Специалисты обнаружили, что подъем по лестнице снижает риск смертности от всех причин, а также помогает избежать осложнений людям с заболеваниями сердца.

«Даже короткие периоды физической активности приносят ощутимую пользу: они снижают риск преждевременной смерти от всех причин на 24 процента, а вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний — на 39%», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что высокая общественная вовлеченность замедляет старение мозга. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Alzheimer’s & Dementia. По мнению ученых, полученные данные научно подтверждают пользу живого общения и активной общественной жизни для профилактики возрастного снижения когнитивных функций. Исследователи убеждены, что социальную активность необходимо включить в программы здорового старения и профилактики деменции, пишет «РИА Новости».