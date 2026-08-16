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Английские исследователи назвали самый простой способ снизить риск ранней смерти

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Подъем по лестнице вместо лифта или эскалатора снижает риск преждевременной смерти, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Университета Восточной Англии, опубликованное в журнале American Journal of Cardiovascular Drugs.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Исследование, в котором приняли участие почти полмиллиона человек, показало, что регулярное использование лестницы способствуют долголетию и укреплению сердца. Наибольший эффект может принести подъем по шести лестничным пролетам в день», — пишет издание.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие как здоровые люди, так и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрасте от 35 до 84 лет. Специалисты обнаружили, что подъем по лестнице снижает риск смертности от всех причин, а также помогает избежать осложнений людям с заболеваниями сердца.

«Даже короткие периоды физической активности приносят ощутимую пользу: они снижают риск преждевременной смерти от всех причин на 24 процента, а вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний — на 39%», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что высокая общественная вовлеченность замедляет старение мозга. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Alzheimer’s & Dementia. По мнению ученых, полученные данные научно подтверждают пользу живого общения и активной общественной жизни для профилактики возрастного снижения когнитивных функций. Исследователи убеждены, что социальную активность необходимо включить в программы здорового старения и профилактики деменции, пишет «РИА Новости».

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