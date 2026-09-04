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«Управляемое разрушение»: шасси спасет пассажиров при аварийной посадке

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Инженеры Московского авиационного института разработали математическую модель для расчета специальных крепежных элементов шасси — «слабых звеньев». Это полые болты, которые в штатном режиме надежно удерживают конструкцию, а при превышении критических нагрузок срезаются в заданном месте. Такое управляемое разрушение снижает риски повреждения топливных баков в крыле, возгорания воздушного судна и жертв среди пассажиров.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Суть работы заключалась в том, чтобы на базе типовых конструкций шасси создать универсальные формулы. Такие алгоритмы учитывают геометрические особенности конструкции и расчетные силы посадки и на их основании сразу выдают нужные параметры предохранительных элементов», — пояснил инженер МАИ Егор Титов.

Модель охватывает основные схемы шасси, применяемые на Boeing 737, Superjet 100, МС-21 и Airbus A320, отметил ученый. В будущем методику планируют автоматизировать и адаптировать для другой техники, пишут «Известия».

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