«Управляемое разрушение»: шасси спасет пассажиров при аварийной посадке

Инженеры Московского авиационного института разработали математическую модель для расчета специальных крепежных элементов шасси — «слабых звеньев». Это полые болты, которые в штатном режиме надежно удерживают конструкцию, а при превышении критических нагрузок срезаются в заданном месте. Такое управляемое разрушение снижает риски повреждения топливных баков в крыле, возгорания воздушного судна и жертв среди пассажиров.
Изображение сгенерировано нейросетью
Модель охватывает основные схемы шасси, применяемые на Boeing 737, Superjet 100, МС-21 и Airbus A320, отметил ученый. В будущем методику планируют автоматизировать и адаптировать для другой техники, пишут «Известия».