Япония будет добиваться возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы

Токио рассчитывает на возобновление специального порядка посещения гражданами Японии южных Курил — без оформления виз, сообщили в посольстве страны в Москве. Речь идет о гуманитарных поездках для посещений могил родственников, похороненных на этих территориях.

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«Мы намерены, в частности, настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения», — заявили в диппредставительстве.

Программа была приостановлена в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022-м после введения Японией антироссийских санкций Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, в том числе о «свободных посещениях» и обменах с жителями четырех южных Курильских островов, пишут «Известия».