Сидни Суини оказалась родственницей Мэрилин Монро

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале «Эйфория», оказалась дальней родственницей Мэрилин Монро. Об этом сообщает The Entertainment Weekly.

Фото: Yves Herman / Reuters

У отца 29-летней актрисы Стивена Суини, согласно исследованию компании MyHeritage, обнаружилась биологическая связь с отцом легенды Голливуда Мэрилин Монро — Чарльзом Стэнли Гиффордом. У них был общий предок по имени Эзра Перри, который жил в Массачусетсе еще в XVII веке, семь поколений назад.

Отмечается, что Суини сравнивали с Монро некоторые критики, а сама артистка несколько раз повторяла узнаваемые образы своей дальней родственнницы на красных дорожках, пишет «Лента.ру».