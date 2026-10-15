Журналиста Александра Невзорова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Александр Невзоров* в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте службы.
Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова* / «РИА Новости»
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба, пишет РИА Новости.
28 августа этого года Приморский районный суд Петербурга заочно заключил стражу Невзорова* по заочному обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и финансировании экстремистской деятельности.
В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова* и его супругу участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России.
В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он был объявлен в международный розыск. Невзоров* в настоящее время проживает за рубежом.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ