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Журналиста Александра Невзорова* внесли в перечень террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес журналиста Александр Невзоров* в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте службы.

Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова* / «РИА Новости»

«В перечень террористов и экстремистов включен Невзоров* Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, город Ленинград», - говорится в перечне.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба, пишет РИА Новости.

28 августа этого года Приморский районный суд Петербурга заочно заключил стражу Невзорова* по заочному обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и финансировании экстремистской деятельности.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова* и его супругу участниками экстремистского объединения и запретил его деятельность в России.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он был объявлен в международный розыск. Невзоров* в настоящее время проживает за рубежом.

*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ

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