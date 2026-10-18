Легендарный отель из второго фильма «Один дома» закроется на четыре года

Один из самых знаковых отелей Нью-Йорка – The Plaza, расположенный напротив Центрального парка на Пятой авеню и 59-й улице, – закроется до 2031 года для ремонта исторического фасада. 119-летний отель уйдет на реновацию в январе 2027 года, что поставит под угрозу работу сотрудников и проведение мероприятий, сообщает NBC News.

Фото: Chad Rachman / NY Post

Согласно схемам, полученным NBC New York, городские власти признали фасад здания небезопасным. Департамент строительства заявил, что последние фотографии здания свидетельствуют об опасных условиях. Вместе с тем новые городские законы позволяют в такой ситуации с января 2027 года взимать штрафы в размере шести тысяч долларов в месяц, чего отель пытается избежать.

Представитель отеля отметил в беседе с порталом, что работы по ремонту осложняются и тем, что требуют «тщательного учета требований по сохранению и долгосрочному уходу за зданием, а также безопасности гостей, сотрудников и широкой общественности». Член городского совета Нью-Йорка Вирджиния Мэлоуни, представляющая округ, добавила, что есть и другие сложности: «Я слышала, что есть всего один или два поставщика, способных предоставить материалы, необходимые для модернизации фасада».

Пока неясно, как предстоящее закрытие повлияет на значительный объем свадебных мероприятий. Как пишет издание, 180 люксовых апартаментов в здании не придется освобождать на время ремонта. При этом почти 400 сотрудников отеля – швейцары, носильщики и обслуживающий персонал – могут остаться без зарплаты на время работ, пишут «Ведомости».

«Я обеспокоен судьбой работников, которые сохранят медицинскую страховку и льготы, но, вероятно, останутся без заработной платы на весь период», – заявил глава района Манхэттен Брэд Хойлман-Сигал.

18-этажный отель-памятник The Plaza открылся в 1907 году. Он неоднократно появлялся в кино и на телевидении — наиболее известен по фильму «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Отель включен в Национальный реестр исторических мест США. С момента открытия он пережил ряд реконструкций. Сейчас в нем 282 гостиничных номера и 181 кондоминиум.