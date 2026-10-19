Всероссийский день лицеиста отмечается сегодня

Всероссийский день лицеиста, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку в России.

Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.

Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, — однако эти планы не осуществились.

Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, — а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.

Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные российские деятели, самым известным навсегда остался его первый выпуск. Достаточно перечислить имена выпускников: великий русский поэт Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.

Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый «лицейский обед».

В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошёл в 1990-х годах, когда в систему российского образования вновь вернулось понятие «лицей», пишет calend.ru.

Сегодня этот День во многих российских лицеях и других учебных заведениях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями — творческими вечерами, открытыми уроками, тематическими выставками, музыкально-поэтическими вечерами, концертами.