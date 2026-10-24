ТАСС: «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году не состоится

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не состоится в 2026 году в Саудовской Аравии.

«В силу комплекса обстоятельств провести [его] в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году», — отметил собеседник агентства.

Еще в начале августа источник в Эр-Рияде сообщил ТАСС, что организация конкурса в 2026 году стоит под вопросом, гарантии проведения мероприятия нет.

На финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников.

«Интервидение» — песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) — проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия, пишет ТАСС.

Возрожденное «Интервидение» прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в «Интервидении» приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.