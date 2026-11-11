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Мужчину приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого лавкой

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В Куйбышевском муниципальном округе 52-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство знакомого.


Фото: Калужский Следком

Следствием и судом установлено, что в августе 2026 года в селе Жерелево Куйбышевского муниципального округа мужчина поссорился со своим знакомым, после чего избил его руками и ногами, а также деревянной лавкой по голове.

Потерпевшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В отношении 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его задержали и заключили под стражу. На допросе мужчина признался в содеянном, пишет Kaluga-Poisk.ru.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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