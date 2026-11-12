Алкогольная «просрочка» на 700 литров: что нашли при проверке магазина

Полицейские и представители мэрии Череповца и Министерства экономического развития Вологодской области в рамках рейда выявили факт незаконного оборота алкогольной продукции в Заягорбском районе города. Как сообщили в УМВД России по региону 11 ноября, всего изъяли свыше 700 литров спиртного.

Правоохранители и чиновники проверяли местные торговые точки. В результате они забрали 720 литров алкоголя: вся партия оказалась просрочена на 72 дня. Кроме того, отсутствовали какие-либо документы на товар, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность. Это является грубым нарушением действующего законодательства.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с административным законом», - добавили в МВД России.