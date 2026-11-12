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Алкогольная «просрочка» на 700 литров: что нашли при проверке магазина

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Полицейские и представители мэрии Череповца и Министерства экономического развития Вологодской области в рамках рейда выявили факт незаконного оборота алкогольной продукции в Заягорбском районе города. Как сообщили в УМВД России по региону 11 ноября, всего изъяли свыше 700 литров спиртного. 

Правоохранители и чиновники проверяли местные торговые точки. В результате они забрали 720 литров алкоголя: вся партия оказалась просрочена на 72 дня. Кроме того, отсутствовали какие-либо документы на товар, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность. Это является грубым нарушением действующего законодательства. 

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с административным законом»,  - добавили в МВД России. 

Подобные мероприятия будут продолжены на регулярной основе для обеспечения безопасности потребителей, пишет Cher-Poisk.ru .

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