В эстонской волости Сетумаа, которая граничит с Псковской областью России, потребовали от властей Эстонии компенсацию в случае закрытия сухопутной границы с РФ. Об этом со ссылкой на обращение лидеров проживающего там народа сету пишет 18 ноября Rus.ERR.

Скриншот сайта balticlivecam.com

По информации издания, совет старейшин Конгресса сету направил обращение премьер-министру Эстонии Кристену Михалу. Они призвали эстонское правительство предусмотреть компенсационные меры для поддержки региона Сетумаа в случае закрытия границы с Россией.

Лидеры сету подчеркнули, что закрытие пограничных пунктов напрямую повлияет на экономику Сетумаа: во всем регионе снизится экономическая активность и покупательная способность. Это грозит снижением уровня жизни и оттоком населения.

«Мы считаем, что если из-за рисков для безопасности необходимо закрыть пограничные пункты, то одновременно с этим решением должна незамедлительно начаться разработка и реализация компенсационного пакета», — заявили старейшины.

В Конгрессе отметили, что планируемое решение о закрытии границ до сих пор не обсуждалось с представителями Сетумаа и жители региона узнали о нем из новостей.

Также из новостей о закрытии границ узнал и мэр Нарвы Ян Тоотс. Он отметил, что такой шаг может ударить по занятости и туризму в городе. Также, по его словам, необходимо как-то пропускать в Россию граждан Эстонии, у которых в РФ есть пожилые родственники. Ян Тоотс добавил, что если угроза безопасности настолько серьезна, что надо закрыть границу, то нужно и вернуть погранконтроль на границу с Латвией.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, комментируя решение о закрытии границ, заявил, что разделяет беспокойство жителей Нарвы, у многих из которых есть родня в России, но считает безопасность всех жителей страны более важной. При этом он не считает необходимым закрывать границу с Латвией.

О решении закрыть все пункты пропуска на границе с Россией 16 ноября объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. 17 ноября эстонский парламент рассмотрел соответствующий законопроект. Решение было принято после попытки поджога оборонного предприятия в Виймси 14 ноября. По подозрению в причастности к нему задержали восемь жителей Латвии. Тем не менее эстонские власти видят в случившемся российский след.

Ранее президент Эстонии Юлле Мадизе заявила, что к решению о закрытии границ нужно подходить с холодной головой и проанализировать последствия этого для страны. По ее мнению, нужно прекратить туристические поездки и выезды за товарами, но оставить возможность для передвижения в дипломатических и гуманитарных целях.