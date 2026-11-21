Череповецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по части 1 статьи 105 УК РФ. Преступление было совершено в июне в деревне Харламовская, рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области 19 ноября.

Фото: объединенная пресс-служба судов Вологодской области

Фигурант и 47-летний брат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращались домой из гостей. По пути они встретили 30-летнего знакомого, с которым у подсудимого ранее происходил конфликт.

В результате ссора возобновилась: обвиняемый взял кухонный нож, вышел на участок и нанес потерпевшему не менее пяти ударов. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

После родственники решили избавиться от трупа. Тело привязали веревкой к автомобилю и принесли канистру с бензином. Затем погибшего увезли в лес и подожгли, однако огонь быстро потух. Тогда брат предложил вологжанину утопить его в болоте, что и сделали, пишет Cher-Poisk.ru .

Вину задержанный признал частично, пояснив, что пошел на убийство из-за угроз со стороны потерпевшего.

«Суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, смягчающие наказание (явку с повинной, частичное признание вины, наличие на иждивении малолетних детей), отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание», – заявили в суде.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворены и гражданские иски о компенсации морального вреда на общую сумму 2,8 миллионов рублей, а также процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 11 тысяч рублей за юридическую помощь.