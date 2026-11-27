Еврокомиссия предложила запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах Евросоюза. Ограничение планируют включить в 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом 23 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новый пакет санкций также предусматривает запрет на использование российской государственной символики на спортивных соревнованиях, финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и участие россиян в руководстве европейских спортивных федераций.

«Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Предложения Еврокомиссии ещё предстоит согласовать государствам Евросоюза.