Еврокомиссия предложила запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах Евросоюза. Ограничение планируют включить в 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом 23 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новый пакет санкций также предусматривает запрет на использование российской государственной символики на спортивных соревнованиях, финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и участие россиян в руководстве европейских спортивных федераций.
Предложения Еврокомиссии ещё предстоит согласовать государствам Евросоюза.
Ранее Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Чехия и Польша объявили об отказе в выдаче виз российским спортсменам, допущенным к международным соревнованиям на территории этих стран, пишет