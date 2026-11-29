Россия заняла второе место среди стран G20 по доступности куриных яиц. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости , сравнившие цены на десяток яиц в 43 странах «Большой двадцатки», включая государства Евросоюза по отдельности.

Дешевле всего яйца обходятся жителям Индии — в среднем 0,79 доллара за десяток. В России средняя стоимость десятка яиц в сентябре составила 101,39 рубля, или около 1,2 доллара.

В пятерку стран с наиболее доступными яйцами также вошли Индонезия — 1,24 доллара, Китай — 1,33 доллара и Бразилия — 1,65 доллара.

Десятка самых доступных стран выглядит следующим образом: Япония — 1,70 доллара, Турция — 1,83, Мексика — 1,98, ЮАР — 2, Аргентина — 2,12 доллара.

Самые высокие цены на десяток яиц зафиксированы в Дании — 4,13 доллара. Далее идут Австралия — 3,98 доллара, Нидерланды — 3,90, Австрия — 3,84, Люксембург — 3,78, Кипр — 3,76 и Греция — 3,71 доллара.

В десятку стран с наиболее дорогими яйцами также вошли Ирландия — 3,63 доллара, США — 3,57 и Франция — 3,47 доллара.