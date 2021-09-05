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Сцена / Фестивали

О чем поет Варлаамовская башня

11.09.2021 16:24|ПсковКомментариев: 0

«Каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче»: обычно тихая и спокойная по ночам, вчера Варлаамовская башня встречала псковичей необычно ярко - огнями факелов и старыми полузабытыми напевами в исполнении вокального ансамбля musicAeterna4 и специального гостя концерта - арфистки Ирины Пыжьяновой. В таинственной полутьме на древних стенах дрожали отблески свечей и пламени факелов, летели вверх голоса, и целые столетия проплывали мимо туманными архипелагами. Кажется, никогда прежде течение времени не было настолько осязаемо, как в новом удивительном сценическом пространстве, открытом Псковской филармонией.

В последние годы псковичам не приходится жаловаться на нехватку ярких культурных событий. Даже пандемия не смогла перебить тренд на освоение новых форматов и концертных площадок. «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» в отеле  «Покровский», «Музыка на воде» в Мирожском дендропарке, масштабный концерт к 800-летию Александра Невского на Соколихе - в итоге «на классику» полюбили ходить даже те, кого в БКЗ было самым сладким пряником не заманить. Новые программы и фестивали раз от раза открывают псковскому слушателю незнакомые страницы музыки и исполнителей: десятки произведений прозвучали для горожан впервые именно в рамках новых проектов филармонии.

И вот в сентябре - новый фестиваль, на этот раз - камерной музыки «Ночь в башне». В Пскове не так много пространств, которые могли бы принять такой формат. Но филармония вновь пошла на смелый эксперимент, пригласив музыкантов и поклонников классики в недавно отреставрированную Варлаамовскую башню. Зрители оценили находку: билеты на концерт были раскуплены за три дня: вокалистки коллектива даже не успели запустить клич с приглашением по соцсетям, как пришлось принимать решение о том, что они выступят не один, а два раза.

Приветствуя зрителей, художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Николай Хондзинский отметил: «За всю историю своего существования эта башня видела многое, но музыка в ней не звучала никогда. Сегодня вы услышите здесь музыку ровесников этой башни и произведения более позднего времени». В начале ночного концерта прозвучала редкая музыка Средневековья и эпохи Возрождения - светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других композиторов. Во второй части программы гости услышали обработки балканских, русских и армянских народных мелодий из программы «Время любить».

Пять вокалисток ансамбля musicAeterna4 поразили публику необычным звучанием голосов, которое было подчеркнуто мощной акустикой башни. Исполнительницы тонко и точно «попадали» в настроение и мелодику композиций, привнося в них и нотку современности. Старинные каноны неожиданно заиграли новыми красками благодаря привнесению в них джазовых диссонансов. Голоса то сливались в один, то расходились в многоголосие, расцветая изящными фиоритурами и интонациями русского народного пения с его неповторимой манерой звукоизвлечения. Особенную атмосферу концерту придали и музыкальные партии, исполненные Ириной Пыжьяновой на арфе и колесной лире.

«Я в восторге, мне очень понравился этот необычный концерт, - делились впечатлениями зрители по завершении выступления. - Хотелось бы еще прийти сюда. Это было прекрасно, бесподобно. Звучание голосов - просто супер».

«Восхитительно, - так отозвалась о концерте молодая пара. - Мы были на многих концертах, сама атмосфера и задумка прекрасны. Все прошло достаточно камерно, особенно понравилась девушка, которая играла на арфе. Голоса, сама манера исполнения - просто до слез».

Концерт не оставил равнодушными и вдумчивых слушателей более старшего поколения. «Я люблю акапельную музыку, - призналась элегантная гостья фестиваля. - Я думаю, настрой зрителя был слышен в паузах: где-то у каждого, видимо, на душе, в сердце были отголоски, которые не хотелось нарушать аплодисментами. В таком месте в такой обстановке сразу ощущаешь, что переносишься в средние века. Здесь легче было представить, что такое средневековая музыка, как люди жили в то время, как пели, каким был их быт. Хотелось бы, чтобы в таких исторических местах проводили концерты почаще, потому что я на самом деле первый раз в этой башне. Мне было еще и интересно посмотреть на нее. Впечатления останутся очень приятные».

«Я поймала себя на мысли, что в суете нашей жизни мы многое теряем, не замечаем, - философски добавила слушательница. - Такая остановка всколыхнула что-то в душе, заставила задуматься о быстротечном и вечном. Это здорово: я люблю, когда после какого-то события, концерта или спектакля остается послевкусие, когда назавтра или послезавтра всколыхнется что-то внутри и придет какая-то новая мысль или ощущение».

Поделился своими впечатлениями от концерта и директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев. «Мы всегда мечтали о том, чтобы наши объекты днем работали как музеи, рассказывая об истории Пскова, а вечером там проходили такие прекрасные концерты с тонкой музыкой, - сказал он. - Если мы сможем решить вопрос с филармонией о том, чтобы концерты были постоянными, значит, мы сделаем и дополнительные всходы на бойницы, и определенную подсветку, как-то сможем утеплить памятник, и, наверное, это самое правильное его использование. В прекрасной атмосфере великолепной музыки хорошо будет и туристам, и нашим псковичам. Я господину Хондзинскому так и сказал: просто восторг! Мы знали, что будет интересно, но чтобы настолько!»

Там, где вчера гремели сражения, сегодня растут цветы и звучит музыка. И, возможно, это лучший памятник тому, что свершалось когда-то с нашими предками. Таинственная, темная, грозная - стоит Варлаамовская башня, как в старые годы, на страже Пскова. Но сегодня она охраняет нас не физически, а духовно. Самая действенная и прекрасная сила, которая спасает нас в любые времена, - это искусство. Делай музыку, а не войну - в дни 50-летия альбома Imagine Джона Леннона и его заглавной песни этот призыв звучит как никогда современно.

И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,

Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели...

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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