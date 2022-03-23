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Фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове 6-8 мая

Фестиваль «Мелодии Победы», посвященный Великой Победе советского народа в Отечественной войне, пройдет с 6 по 8 мая в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

На протяжении трех дней в парке Строителей, на берегу Псковы, напротив Финского парка, в исполнении творческих коллективов и сольных исполнителей будут звучать известные песни, написанные в военные и послевоенные годы, а также авторские композиции.

В фестивале примут участие региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды», творческое объединение «Махаон», заслуженная артистка России Наталья Александрова, а также Василиса Паринкина, Роман Суховский, Анна Казимир, Станислав Рыжиков, Сергей Мануйлик, Юрий Банников, Нина Александрова, Иван и Екатерина Федоровы, Роман Захаров и другие.

Художественный руководитель фестиваля - лауреат премии администрации Псковской области и обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат областных и всероссийских фестивалей авторской песни, а также фестивалей фольклора Вячеслав Рахман.

Фестиваль «Мелодии Победы» реализовал Псковский областной центр народного творчества. Он проходит в рамках проекта «Летняя сцена», созданного Театрально-концертной дирекцией Псковской области. В теплое время года по выходным и праздничным дням в вечернее время в парке Строителей планируется проведение открытых концертов с участием творческих коллективов Псковской области.

Начало концертов 6, 7 и 8 мая - в 19.30. Вход на мероприятия будет свободным.